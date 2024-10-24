Подія сталася вранці на озері у парку ім. Тараса Шевченка

Вранці 24 жовтня на озері в парку ім. Тараса Шевченка в Івано-Франківську собака загриз чорного лебедя. Власнику тварини загрожує до 3400 грн штрафу.

Про подію повідомили очевидці о 9:40, інформують у поліції Івано-Франківської області.

«Для з'ясування обставин на місце негайно виїхали поліцейські Івано-Франківського районного управління поліції. Поліцейські встановили власника собаки. Йдеться про 27-річного місцевого мешканця, який вигулював тварину», – зазначили правоохоронці.

Світлинами з озера поділився міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«Аби більше такого, що нині в парку пес загриз лебедя – не було. Як будете йти гуляти з собакою, беріть намордник. Вийде дешевше», – написав Марцінків у Facebook і додав, що на власника собаки склали адмінпротокол.

За порушення правил утримання собак і котів чоловіку загрожує від 1700 до 3400 грн штрафу з конфіскацією тварини.