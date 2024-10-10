Подія сталася в лісі поблизу селища Кузьминець Калуського району

У вівторок, 8 жовтня, до Калуської центральної районної лікарні госпіталізували лісника, який отримав численні травми після нападу ведмедя. Подія сталася в лісі поблизу селища Кузьминець Калуського району.

За інформацією місцевих ЗМІ, під час збирання грибів прикарпатець натрапив на двох ведмежат з ведмедицею, яка й напала на нього. Чоловік отримав численні рани і травми кінцівок, однак зміг доїхати додому власним автомобілем.

У коментарі Суспільному голова Івано-Франківської обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок Михайло Лущак повідомив, що постраждалим є мешканцем Перегінської громади і працює лісником.

«Він вирушив після обіду по гриби. З гущавини на нього напала ведмедиця. Вона була з малими. Ведмедиця чотири рази атакувала його: погризла ноги, пошкодила артеріальні судини, але йому вдалося врятуватися», — каже Михайло Лущак.

10 жовтня у Калуській ЦРЛ розповіли ZAXID.NET, що чоловіка прооперували і перевели з реанімації до хірургічного відділення.