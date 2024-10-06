Ведмедя помітили на околиці Тячева біля кордону

Камери спостереження зафіксували на на околиці закарпатського міста Тячів дикого бурого ведмедя. Як припускають прикордонники, найімовірніше він мігрував з лісів Румунії, що розташовані на кордоні з Україною, перепливши Тису.

У ДПСУ 6 жовтня повідомили, що камери відеоспостереження прикордонників відділу «Тячів» Мукачівського загону помітили ведмедя, який розгулював на околиці міста Тячів.

«Неподалік від місця, де камери зафіксували рух ведмедя, по річці Тиса пролягає кордон з Румунією. З румунського боку у цій місцевості розташовані гори та густий ліс. Ймовірно, саме там і мешкає бурий, а після купання у Тисі, він просто захотів помандрувати», – повідомили прикордонники.

Зазначимо, місто Тячів розташоване на березі Тиси, яка є природнім кордоном між Румунією та Україною, протяжність якого загалом становить понад 600 км і охоплює чотири області України, зокрема, її гірську місцевість.

Загалом у світі живе близько 200 тисяч бурих ведмедів. Найбільша популяція у західній та центральній Європі зосереджена у Карпатах – 7-7,5 тис. тварин, з них близько 6 тис. – у Румунії. Звідти через ліси та ріки бурі ведмеді часто мігрують в Україну, Словаччину, Польщу. Так само неконтрольовано вони можуть вертатися назад. У пошуках їжі бурі ведмеді можуть долати до 30-40 кілометрів на добу. Для цього природоохоронці влаштовують між країнами екокоридори.

Карта поширення бурого ведмедя в Україні (WWF)

В Україні нараховують заледве 250 особин бурого ведмедя, цей вид занесений до Червоної книги. Ще близько 200 ведмедів живе в неволі. У дикій природі ведмеді в Україні живуть здебільшого у Карпатах та рідко на Поліссі. Екологи не втручаються в спосіб життя диких тварин, лише спостерігають за ними. Про тих ведмедів, яких визволили з неволі, піклуються у реабілітаційних центрах «Синевир» на Закарпатті та «Домажир» на Львівщині.