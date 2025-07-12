Машини сертифіковані, укомплектовані та передані на потреби військових частин

У п’ятницю, 12 липня, до Львова прибув черговий гуманітарний вантаж з Німеччини — 14 автомобілів швидкої медичної допомоги. Ініціатива реалізована за підтримки німецької організації Bamberg:UA e.V. у співпраці з велоентузіастами міжнародного руху Chainreaction Bike Convoy for Ukraine. Про це повідомили у Львівській ОВА.

Автомобілі закупили за кошти, зібрані велоспільнотою для підтримки медичної інфраструктури України та порятунку постраждалих від війни. Вартість однієї «швидкої» – від 12 до 20 тис. євро. Машини сертифіковані, укомплектовані та передані на потреби військових частин.

«Ці автомобілі — не просто техніка, це мобільні пункти порятунку. У зоні бойових дій щодня одна така «швидка» рятує життя щонайменше п’яти наших захисників», — наголосив співзасновник ГО «Народна самооборона Львівщини» Орест Печенко.

Колону автомобілів супроводжували велосипедисти, які подолали маршрут від Мюнхена до Львова на шосейних байках.

З лютого 2022 року Bamberg:UA e.V. вже передала Україні понад 30 карет швидкої допомоги, понад 40 евакуаційних автобусів та десятки тонн медичних засобів.