Адміністрація Дональда Трампа вважає, що скорочення штату зробить Держдеп «більш гнучким й ефективним»

Державний департамент США розпочав масові звільнення своїх співробітників у межах реорганізації, оголошеної президентом Дональдом Трампом. Про це повідомило агентство Associated Press в суботу, 12 липня.

Зі слів високопосадовця, який говорив на умовах анонімності, департамент почав надсилати повідомлення про звільнення 1 107 держслужбовцям і 246 співробітникам дипломатичної служби.

У повідомленнях ідеться, що посади «скорочуються», і співробітники втратять доступ до штаб-квартири Держдепартаменту у Вашингтоні, а також до своєї електронної пошти й спільних дисків, зауважує AP.

Згідно з внутрішніми документами відомства, співробітники дипломатичної служби, які отримали повідомлення про звільнення електронною поштою, будуть негайно відправлені в адміністративну відпустку на 120 днів, після чого офіційно втратять роботу. Для більшості державних службовців період звільнення становить 60 днів.

За даними видання, хоча президент США Дональд Трамп, державний секретар Марко Рубіо та їхні союзники-республіканці схвалюють ці скорочення як назрілі та необхідні для того, щоб зробити відомство «більш гнучким й ефективним», їхні дії різко критикують чинні й колишні дипломати, які стверджують, що такі зміни послаблять вплив США та їхню здатність протистояти загрозам за кордоном.

Зазначимо, ще у травні Державний департамент США повідомив конгрес про намір реорганізувати відомство. Планувалось, що реорганізація торкнеться понад 300 бюро та офісів, які, за словами Держдепу, «виконують незрозумілу або дублюючу роботу».

У листі також ішлося про те, що реорганізація має на меті ліквідувати програми, які стосуються біженців та імміграції, а також прав людини й просування демократії. На думку адміністрації Трампа, ці програми стали «ідеологічно заангажованими та несумісними з її пріоритетами й політикою».

До слова, у квітні держсекретар США Марко Рубіо закрив відділ протидії іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням (R/FIMI), що діяв при Державному департаменті США та відігравав важливу роль у боротьбі з російською та китайською дезінформацією. Водночас за словами Рубіо, R/FIMI обходився американським платникам податків у понад 50 млн доларів щороку, і «витрачав мільйони доларів на активне стишування і цензуру голосів американців».