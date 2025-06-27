Держдеп США може подати апеляцію про рішення скоротити фінансування програм, проте співрозмовники Reuters сумніваються, що Рубіо захоче зберегти їм фінансування

Адміністрація Дональда Трампа рекомендувала припинити американське фінансування майже 20 програм з розслідування воєнних злочинів у різних країнах – включно зі злочинами, які вчинила Росія проти України. Про це у п’ятницю, 27 червня, повідомило агентство Reuters із посиланням на внутрішній документ Білого дому та обізнані з цим питанням джерела.

За даними Reuters, таку рекомендацію надало адміністративно-бюджетне управління Білого дому. Водночас рекомендація є не остаточною, оскільки її може до 11 липня оскаржити Державний департамент США.

Reuters із посиланням на джерела повідомило, що зокрема йдеться про згортання фінансування програми зі збору доказів сексуального насилля та катувань під час російсько-української війни Global Rights Compliance. Також під скорочення фінансування може потрапити програма Legal Action Worldwide, яка займається порушенням кримінальних справ проти російських солдатів. Програми також включають роботу в Іраку, Непалі, Шрі-Ланці, Колумбії, Білорусі, Судані, Південному Судані, Афганістані та Гамбії.

«Рекомендація адміністративно-бюджетного управління є ще однією ознакою того, що адміністрація дедалі більше не враховує пріоритетність захисту прав людини та верховенства права в усьому світі, що є метою, яку переслідували попередні адміністрації США», – пише Reuters.

Втім, співрозмовники агентства висловили сумнів, що держсекретар Марко Рубіо виступить проти рекомендацій Білого дому та продовження фінансування більшості програм. Джерела Reuters додали, що попри це, Рубіо міг би навести аргументи на користь збереження фінансування програм для розслідування воєнних злочинів Росії в України.

Тим часом 25 червня президент України Володимир Зеленський у ПАРЄ підписав угоду про створення Спецтрибуналу для розслідування злочинів Росії. Документ дасть можливість розслідувати воєнні злочини росіян та притягнути лідерів Росії до відповідальності за розпочату проти України війну.