МУР вже мають перший sold out у Львові

Творче об'єднання МУР оголосило про прем'єру нового мюзиклу та анонсувало всеукраїнський тур. Ще до прем'єри «РЕБЕЛІЯ [1991]» отримала шалений глядацький інтерес: на концерт 30 серпня о 18:30 у Львові всі квитки вже розпродані!

Через високий попит та на прохання шанувальників оголосили додаткову виставу цього ж дня – о 14:30 у Львівській національній опері. Про це повідомили організатори VINIL concert agency.

Мюзикл «РЕБЕЛІЯ [1991]» – це історія про здобуття української незалежності. Про той день, якого ми прагнули поколіннями. Всупереч усьому.

На сцені оживуть постаті, які стали голосом, совістю і хребтом українського спротиву. Серед них – Іван Світличний, В'ячеслав Чорновіл, Віктор Кукса, Василь Стус, Алла Горська, Іван Дзюба, Леонід Кравчук та інші.

Кастинг акторів вже завершено, усі ролі розподілено. Режисер постановки – Олександр Хоменко, режисерка хореографії – Інна Матюшина, художниця по костюмах – Леся Патока, сценографка – Софія Zbroya Пляцко.

Не менш важливо – у мережі шириться флешмоб #РЕБЕЛІЯ, в межах якого українці, серед яких і лідери суспільної думки, діляться власним баченням того, що для них означає «Ребелія».

Квитки на львівську подію, додатковий показ, можна придбати за посиланням. Всеукраїнський тур із новим мюзиклом охопить наступні міста:

21/08 – Київ

22/08 – Київ (додатковий показ)

28/08 – Рівне

29/08 – Луцьк

30/08 – Львів (два покази)

01/09 – Івано-Франківськ

02/09 – Чернівці

03/09 – Тернопіль

04/09 – Хмельницький

05/09 – Вінниця

06/09 – Житомир

08/09 – Чернігів

10/09 – Запоріжжя

04/10 – Кривий Ріг

06/10 – Одеса

15/10 – Полтава

16/10 – Дніпро

19/10 – Черкаси

20/10 – Кременчук

Квитки на усі покази вже доступні за посиланням.

Коментар від режисера Олександра Хоменка: «Це історія... про головну нашу перемогу. Мазепа програв, Шевченка посадили, Відродження розстріляли, так тривало майже всі століття. Але, як мінімум тоді, нам вдалося розірвати це коло. Це історія нашого успіху. Вона проходить через Клуб Творчої Молоді у Києві та Шістдесятників, через редакцію газети у Черкасах, де працює В. Симоненко, через ліси Биківні, через збори Народного Руху, де засідають Драч та Чорновіл, через Чорнобильську АЕС, через мітинги у Львові та приїзд Американського президента в Україну, через падіння ГКЧП і занесення Жовто-Блакитного прапора у Верхновну Раду. Це історія отримання нашої незалежності. Це «РЕБЕЛІЯ [1991]».

Коментар від сценографки Софії Zbroya Пляцко: «Роботу над «РЕБЕЛІЄЮ [1991]» найточніше можна описати словом «відповідальність». Це стосується і самого процесу, і суті вистави. «РЕБЕЛІЯ [1991]» – не про вибір, це про громадянський обов'язок. У порівнянні з «Ти [Романтика]», ця вистава складніша, масштабніша, зовсім інша за структурою. Вона охоплює значно більший проміжок часу, подає події анахронічно, часом – нелінійно, і це кардинально змінює підхід до сценографії. Як знайти візуальний символ, який об'єднає десятки життів? Як осучаснити цю історію, зберігаючи її суть? Як показати цих молодих людей, сміливих, проривних, які у своїй епосі були рок-зірками, на тлі однієї з найзатхліших і найзастійніших епох радянського часу? Це історія спротиву, яку хочеться розказати не як хроніку, а як енергію – гучну, динамічну, естетично сильну».