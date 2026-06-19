Візуалізація скульптури на площі Митній

Із понеділка, 22 червня, на площі Митній у центрі Львова встановлять тимчасову скульптурну інсталяцію «Пройти через…» українського художника Михайла Деяка. Це рішення погодили під час засідання виконкому Львівської міськради 19 червня.

«Робота символізує випробування і перешкоди, які проходить український народ у час повномасштабної війни. Інсталяція є збірним символічним образом», — пояснив головний архітектор міста Антон Коломєйцев.

Ініціатива встановлення інсталяції надійшла до міськради від галереї Zenyk Art Gallery. Скульптура стоятиме на площі Митній з 22 червня до 1 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, що нещодавно на площі Ринок у Львові відкрили пам’ятний знак «Місце надії» у пам'ять про військових.

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Візуалізація скульптурної інсталяції на площі Митній