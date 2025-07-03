YAGODA вирушає у перший всеукраїнський тур

15 липня у Львові стартує перший всеукраїнський тур молодої української співачки YAGODA з програмою «Я ніколи нікому тебе не віддам». Концерт відбудеться на затишній терасі !FESTrepublic (вул. Старознесенська, 24 – 26) і розпочнеться о 19:00.

YAGODA – сценічне ім’я Лілії Верес, співачки, композиторки та поетки, яка за останні роки стрімко здобула популярність серед української аудиторії. Її авторський переспів хіта «Я ніколи нікому тебе не віддам» став справжньою сенсацією у TikTok та закріпив за нею репутацію голосу нової жіночої музики в Україні.

У Львові артистка презентує як добре відомі хіти («Дощі», «Пообіцяй», «Зустріч»), так і нові композиції, створені під час повномасштабної війни. За словами виконавиці, її пісні – це історії про кохання, втрати, силу та ніжність, які вона переживала сама або чула від подруг.

Особливістю туру є його емоційна спрямованість: YAGODA співає «для жінок і про жінок». Її творчість – це своєрідна платформа для щирих історій та глибоких почуттів, що знаходять відгук у тисяч слухачів. Концертна програма поєднає живий вокал, сценічну постановку зі світловими ефектами, хореографію та костюми, що доповнюють атмосферу її пісень.

Організатори події переконані, що цей концерт стане справжнім відкриттям літа для львівської публіки:

«Музика YAGODA сьогодні звучить особливо актуально – щира, без фальші, така, яка торкає серце. Це не просто концерт – це момент правди, де глядачі згадають, як це – відчувати по-справжньому», – коментують в організаційній команді туру.

Пісні YAGODA вже набрали мільйони прослуховувань у Spotify, а кліпи – сотні тисяч переглядів на YouTube. Сьогодні вона є однією з найперспективніших артисток нової української сцени.

Після концерту у Львові співачка продовжить тур містами України. Організатори обіцяють, що шоу буде не лише музичною подією, а й «емоційною терапією» для глядачів, які шукають щирість та натхнення в музиці.

15 липня / 19:00

Тераса !FESTrepublic

Квитки можна придбати за посиланням.