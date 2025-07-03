У Львові відбудеться книжковий фестиваль BestsellerFest
Захід відбудеться 15-17 серпня на FestRepublic
У серпні у Львові відбудеться книжковий фестиваль BestsellerFest. Його проведуть на території FestRepublic 15-17 серпня, повідомила головна редакторка «Видавництва старого Лева» Мар’яна Савка.
«То буде нереально крутий і концентрований в одній локації книжковий двіж 15-17 серпня. 49 (!) видавців зареєструвалися на фестиваль, тож буде найбільший на території FestRepublic продаж книжок за всю історію», – написала Мар’яна Савка у фейсбуці.
На фестиваль приїдуть автори популярних бестселерів – Ілларіон Павлюк, Василь Шкляр, Андрій Любка, Мирослав Дочинець, Марія Матіос. Заплановані зустрічі, автограф-сесії, розваги для дітей, фудкорт та безпосередньо книжковий ярмарок. Організатори обіцяють новинки та ексклюзиви. Розважатимуть гостей артисти: Віктор Морозов та Зіновій Карач, Ірена Карпа та гурт «Фактично самі», Сергій Мартинюк та «Фіолет».
На BestsellerFest зголосилися такі видавництва:
- «Видавництво»,
- «Маґура»,
- English Student,
- Видавництво Ukraїner,
- АССА,
- CREATIVE WOMEN PUBLISHING,
- Стилет і стилос,
- Інтернет-гуртівня Bookopt,
- Видавництво бестселерів Vivat,
- Книжковий Лев,
- Фоліо,
- Видавництво Старого Лева,
- Жорж,
- Астролябія,
- «Вавилонська бібліотека»,
- «Білка»,
- «Моя книжкова полиця»,
- КСД,
- «Урбіно»,
- Sapio,
- ist publishing,
- Stretovych,
- Stewart,
- BANDERAS,
- Контур Видавництво,
- «Мрієлов»,
- «Видавнича група КМ-Букс»,
- LangLover,
- Наш Формат,
- Локальна історія,
- Кокотюха Андрій,
- Видавництво 21,
- Чорні вівці,
- Меридіан Черновіц,
- Книгарня Blackbox,
- «Апріорі»,
- «Каламар»,
- Discursus,
- ARTBOOKS Ранок,
- Фабула,
- Ще одну сторінку,
- Варвар,
- АРТ,
- Основа,
- Криївка 21,
- Карпатська Вежа,
- Бородатий тамарин,
- Час майстрів,
- ТаТиШо.
Фестиваль відбудеться на FestRepublic на вул. Старознесенській, 24. Вхід на фестиваль у перший день, 15 серпня, буде вільним. 16 і 17 серпня вхід безкоштовний для військовослужбовців, пенсіонерів і дітей до 12 років. Всі інші дорослі вже можуть купувати квитки. А деталі щодо подій та анонсів BestsellerFest можна відстежувати у фейсбуці та інстаграмі фестивалю.