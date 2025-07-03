Всеукраїнський фестиваль відбудеться на FestRepublic

У серпні у Львові відбудеться книжковий фестиваль BestsellerFest. Його проведуть на території FestRepublic 15-17 серпня, повідомила головна редакторка «Видавництва старого Лева» Мар’яна Савка.

«То буде нереально крутий і концентрований в одній локації книжковий двіж 15-17 серпня. 49 (!) видавців зареєструвалися на фестиваль, тож буде найбільший на території FestRepublic продаж книжок за всю історію», – написала Мар’яна Савка у фейсбуці.

На фестиваль приїдуть автори популярних бестселерів – Ілларіон Павлюк, Василь Шкляр, Андрій Любка, Мирослав Дочинець, Марія Матіос. Заплановані зустрічі, автограф-сесії, розваги для дітей, фудкорт та безпосередньо книжковий ярмарок. Організатори обіцяють новинки та ексклюзиви. Розважатимуть гостей артисти: Віктор Морозов та Зіновій Карач, Ірена Карпа та гурт «Фактично самі», Сергій Мартинюк та «Фіолет».

На BestsellerFest зголосилися такі видавництва:

«Видавництво»,

«Маґура»,

English Student,

Видавництво Ukraїner,

АССА,

CREATIVE WOMEN PUBLISHING,

Стилет і стилос,

Інтернет-гуртівня Bookopt,

Видавництво бестселерів Vivat,

Книжковий Лев,

Фоліо,

Видавництво Старого Лева,

Жорж,

Астролябія,

«Вавилонська бібліотека»,

«Білка»,

«Моя книжкова полиця»,

КСД,

«Урбіно»,

Sapio,

ist publishing,

Stretovych,

Stewart,

BANDERAS,

Контур Видавництво,

«Мрієлов»,

«Видавнича група КМ-Букс»,

LangLover,

Наш Формат,

Локальна історія,

Кокотюха Андрій,

Видавництво 21,

Чорні вівці,

Меридіан Черновіц,

Книгарня Blackbox,

«Апріорі»,

«Каламар»,

Discursus,

ARTBOOKS Ранок,

Фабула,

Ще одну сторінку,

Варвар,

АРТ,

Основа,

Криївка 21,

Карпатська Вежа,

Бородатий тамарин,

Час майстрів,

ТаТиШо.

Фестиваль відбудеться на FestRepublic на вул. Старознесенській, 24. Вхід на фестиваль у перший день, 15 серпня, буде вільним. 16 і 17 серпня вхід безкоштовний для військовослужбовців, пенсіонерів і дітей до 12 років. Всі інші дорослі вже можуть купувати квитки. А деталі щодо подій та анонсів BestsellerFest можна відстежувати у фейсбуці та інстаграмі фестивалю.