Учасники The Analogues Light доїдуть з Амстердама до Львова на велосипедах

У суботу та неділю, 12-13 липня, у парку культури імені Богдана Хмельницького відбудеться Бітлз-фестиваль All You Need Is Lviv.

Фестиваль відкритий для всіх і присвячений вічній силі музики культового гурту The Beatles, яку цього дня переосмислять і виконають українські та міжнародні артисти.

У неділю, 13 липня, The Analogues Light, всесвітньо відомий нідерландський триб’ют гурт The Beatles, виступить у Львові в рамках All You Need Is Lviv, безкоштовного опен-ейр фестивалю на території «Простору» (вул. Лижв’ярська, 42).

Ідея фестивалю народилася кілька тижнів тому, коли гурт The Analogues звернувся до Макса Бусколя, німецького музиканта і культурного діяча, який активно працює в Україні, з проханням допомогти організувати концерт у Львові в межах їхньої кампанії Ticket to Ride на підтримку War Child. Замість традиційного концертного залу Макс запропонував інше бачення та звернувся до Андріана Поповича, українського артиста та митця, з яким неодноразово співпрацював у міжнародних проєктах.

«Зробімо це просто неба. Безкоштовно. Для всіх. І нехай українські артисти стануть частиною цієї бітлівської магії у Львові», ‒ так народився фестиваль All You Need Is Lviv, незалежна ініціатива, реалізована завдяки приватним пожертвам і партнерствам.

У межах свого музичного туру з Амстердама до України учасники The Analogues здолають понад 2 тис км на велосипедах, щоби привернути увагу до роботи War Child, яка допомагає дітям, що постраждали від війни. Очікується, що гурт перетне кордон у суботу, 12 липня, на пункті пропуску Перемишль–Шегині та прибуде до Львова того ж вечора. Невелика публічна зустріч запланована на площі Ринок, біля львівської Ратуші. Точний час буде оголошено в Instagram.

А 13 липня The Analogues Light виступить з особливою акустичною програмою пісень The Beatles. До них приєднаються українські музиканти, які виконають власні композиції та творчі переосмислення класики Beatles.

У фестивалі візьме участь професор Ярослав Грицак, один з провідних українських істориків, який виступить з промовою. Особливістю фестивалю стане двостороння пряма трансляція з партнерським містом у Європі (локацію буде оголошено), яку забезпечує технологія TapGig. Завдяки цьому глядачі у Львові та іншому місті зможуть бачити й чути одне одного в режимі реального часу.

Учасники фестивалю:

Студенти музичної школи YOLO Макс Чмир та Назар Леськів (The Castle) Vognyana War Child

Bandura Girl (Анастасія Войтюк)

Юрій Рокецький і друзі

Почесний гість Ярослав Грицак

The Analogues Light

Вечірній DJ-сет

Музична програма триватиме з 16:00 до 21:30 13 липня у парку культури. Подробиці можна знайти тут.