У суботу, 12 липня, росіяни вдруге за добу запустили безпілотники на Львівщину. Однак обійшлося без наслідків. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 20:30, тривала вона півтори години. О 20:39 Повітряні сили повідомляли, що БпЛА в Миколаївському районі Львівської області, курс – західний.

«Під час останньої тривоги повітряний простір Львівщини перетнули три ворожі безпілотники. За попередньою інформацією, обійшлося без наслідків для нашої області», – написав Максим Козицький.

Нагадаємо, у ніч на 12 липня Росія здійснила масовану атаку на Львів. Найбільше пошкоджень – у Галицькому та Залізничному районах.