Пожежники та рятувальники працюють на місці лобового зіткнення двох потягів у Греції, 2 березня 2023

Кількість загиблих унаслідок наймасштабнішої залізничної аварії у Греції, яка сталася напередодні, зросла до 57 людей, повідомляє BBC.

Елені Заггеліду, одна з десяти коронерів, які працюють над розслідуванням аварії, заявила, що ДНК було взято з 57 неушкоджених тіл.

Як пише ERT, ще 56 людей вважають зниклими безвісти, а 48 з травмами продовжують перебувати в лікарнях.

Тим часом грецький уряд пообіцяв провести незалежне розслідування аварії. Проблеми з залізницею там пояснюють економічною кризою 2009 року, через яку на фінансування залізниці не виділялося достатньо коштів.

2 березня грецькі залізничники, а також працівники афінського метро провели страйк, унаслідок чого і потяги, і метро не курсували.

Лобова залізнична катастрофа у Греції трапилася пізно ввечері 28 лютого. Вантажний потяг зіткнувся з пасажирським, який їхав йому назустріч, оскільки диспетчери пустили потяги по одній колії. Серед пасажирів було багато молоді.

Начальника станції, де сталося зіткнення, заарештували.