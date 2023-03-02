Кількість жертв лобового зіткнення потягів у Греції зросла до 57
Ще 56 людей вважаються зниклими безвісти
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Кількість загиблих унаслідок наймасштабнішої залізничної аварії у Греції, яка сталася напередодні, зросла до 57 людей, повідомляє BBC.
Елені Заггеліду, одна з десяти коронерів, які працюють над розслідуванням аварії, заявила, що ДНК було взято з 57 неушкоджених тіл.
Як пише ERT, ще 56 людей вважають зниклими безвісти, а 48 з травмами продовжують перебувати в лікарнях.
Тим часом грецький уряд пообіцяв провести незалежне розслідування аварії. Проблеми з залізницею там пояснюють економічною кризою 2009 року, через яку на фінансування залізниці не виділялося достатньо коштів.
2 березня грецькі залізничники, а також працівники афінського метро провели страйк, унаслідок чого і потяги, і метро не курсували.
Лобова залізнична катастрофа у Греції трапилася пізно ввечері 28 лютого. Вантажний потяг зіткнувся з пасажирським, який їхав йому назустріч, оскільки диспетчери пустили потяги по одній колії. Серед пасажирів було багато молоді.
Начальника станції, де сталося зіткнення, заарештували.