Потяги зіткнулися близько опівночі 28 лютого

У Греції в ніч на середу, 1 березня, зіткнулися два потяги – пасажирський і зустрічний вантажний, унаслідок чого загинули щонайменше 32 людини, ще щонайменше 85 отримали травми, повідомила агенція The Associated Press.

Кілька вагонів зійшли з рейок і щонайменше три загорілися після зіткнення біля Темпе, невеликого містечка, де проходять основні автомобільні і залізничні тунелі, приблизно за 380 кілометрів на північ від Афін. Ті, хто вижив, розповіли, що від удару кілька пасажирів покинули потяг через вікна вагонів. Вони сказали, що інші намагалися звільнитися після того, як пасажирський потяг прогнувся, врізавшись у поле поруч із коліями. Керівництво лікарні в сусідньому місті Лариса повідомило, що щонайменше 25 людей отримали серйозні поранення.

«Процес евакуації триває і відбувається в дуже складних умовах через серйозність зіткнення двох потягів», – сказав Васіліс Вартакойянніс, речник пожежної служби Греції.

Пасажирів, які отримали незначні поранення або не постраждали, перевезли автобусом до Салонік, що за 130 кілометрів на північ.

Залізничний оператор Hellenic Train повідомив, що в пасажирському потязі, який прямував на північ з Афін до Салонік, другого за величиною міста Греції, було близько 350 пасажирів. Обидва потяги їхали на великій швидкості. Своєю чергою вантажний потяг прямував з Салонік до Афін, пише ERT.