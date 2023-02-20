Автобус Neoplan перекинувся на узбіччя на трасі «Івано-Франківськ–Тернопіль»

Неподалік Теребовлі на Тернопільщині перекинувся автобус з 34 пасажирами. Внаслідок аварії загинули троє людей. Відомо, що автобус здійснював перевезення з Буковелю на Тернопіль, але в який саме бік він їхав, наразі невідомо. Поліція повідомляє, що у аварії травмувались четверо людей, їх госпіталізували. Один з пацієнтів наразі у важкому стані.

ДТП сталась близько 22:00 у неділю, 19 лютого, орієнтовно за 18 км від Теребовлі. На трасі «Івано-Франківськ–Тернопіль» в селі Стара Брикуля Микулинецької громади на узбіччя перекинувся автобус Neoplan, що здійснював нерегулярні перевезення з Буковеля до Тернополя. Попередньо, поліція встановила, що водій на слизькій дорозі не впорався з керуванням, через що автобус з'їхав у кювет і перекинувся.

На момент ДТП в автобусі перебували 39 людей, зокрема, одна дитина. Внаслідок аварії три людини загинули та ще четверо травмовані. Як повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини, потерпілих з забоями та переломами доправили до Теребовлянської міської лікарні. Один з пацієнтів перебуває у важкому стані.

На місці також працювали рятувальники. «Співробітники ДСНС врятували пасажирку, яку деблокували з-під автобуса. Також рятувальники вжили заходів, аби не допустити пожежі. Із залученням 3 одиниць допоміжної техніки, яку надало місцеве агропідприємство, автобус підняли з узбіччя на проїжджу частину», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС Тернопільщини.

Водій пройшов алкотест, який показав, що чоловік тверезий. Однак у нього також відібрали зразки крові для більш точної інформації. Також чоловіка наразі затримали. Щодо інциденту розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб). Санкція статті передбачає до десяти років тюрми.