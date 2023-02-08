У аварію М-30 «Стрий-Ізварине» потрапив автомобіль Kia Cerato

За 5 км від Тернополя сталась аварія за участю трьох автомобілів. Наразі немає детальної інформації щодо обставин ДТП, однак на фотографіях патрульної поліції видно, що у аварію потрапили Kia Cerato та фура MAN. Через аварію рух на ділянці траси ускладнений.

Про аварію біля села Смиківці прес-служба патрульної поліції Тернопільщини повідомила в середу, 8 лютого. Зазначається, що на трасі М-30 «Стрий-Ізварине» за 5 км від Тернополя сталась ДТП за участю трьох автомобілів.

«Патрульні здійснюють регулювання дорожнього руху, через що, рух транспорту може бути частково ускладнений. Плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації», – йдеться у повідомленні.

У коментарі ZAXID.NET речниця патрульної поліції Тернопільщини Катерина Метельська повідомила, що наразі на місці працюють слідчі, але станом на 14:00 ніяких деталей про обставини аварії немає. Більше інформації повідомлять згодом.