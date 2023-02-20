Наразі на місці працюють слідчі, які з'ясовують причини смертельної ДТП

На трасі поблизу Нижніх Воріт на Закарпаття вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом. Внаслідок аварії є загиблі. Як повідомили у коментарі ZAXID.NET у патрульній поліції Закарпаття, попередньо від удару загинули троє людей, серед них є дитина. Усі обставини смертельної аварії на місці з'ясовують слідчі. Рух цією ділянкою траси наразі обмежений.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Закарпаття, ДТП сталася у понеділок, 20 лютого, близько 13:00. За даними патрульних, аварія сталася на трасі М-06 між селами Нижні Ворота і Біласовиця. Із опублікованих поліцією фото видно, що зіткнулися вантажівка із мікроавтобусом.

«Близько 13-ї години, на трасі М-06 трапилася дорожньо-транспортна пригода з загиблими. На місці працюють всі необхідні служби. Патрульні забезпечують безпеку та регулювання дорожнього руху. Об‘їзд організовано через село Нижні Ворота», – йдеться у повідомленні поліції.

У коментарі ZAXID.NET речник патрульної поліції Закарпаття Ернест Завадський зазначив, що попередньо відомо про трьох загиблих внаслідок аварії. Серед загиблих є дитина. На місці працюють слідчі, які встановлять всі обставини смертельної ДТП.

Інформація доповнюється...