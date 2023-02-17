Від удару з бетонним стовпом 31-річний пасажир Volkswagen Golf загинув на місці

Мешканка Закарпаття відсудила у винуватця ДТП понад 4,5 млн грн моральної та матеріальної компенсації за смерть чоловіка внаслідок аварії. Інцидент стався ще восени 2021 року, коли родина разом відпочивала і відзначала купівлю автомобіля Volkswagen Golf. Чоловік потерпілої разом з нареченим її сестри після застілля поїхали кататися і розбилися на купленій машині, врізавшись у стовп. Суд визнав водія Volkswagen Golf винним у смерті 31-річного пасажира, призначив йому три роки іспитового терміну та зобов’язав сплатити дружині та дітям загиблого понад 4,5 млн грн компенсації.

Як зазначається у вироку Мукачівського міськрайонного суду, смертельна аварія сталася пізно уночі 28 вересня 2021 року в селі Великі Лучки. Тоді 25-річний Василь Балог, перебуваючи за кермом Volkswagen Golf, з’їхав з дороги і врізався у бетонний стовп біля трансформатора. Від удару 31-річний пасажир загинув на місці аварії. Тоді закарпатські ЗМІ писали, що обоє чоловіків святкували купівлю машини і поїхали кататися уночі.

Під час суду водій свою вину в ДТП визнав, цивільний позов вдови загиблого закарпатця також визнав повністю, однак від показів відмовився. Дружина загиблого пасажира Діана С. під час судового засідання пояснила, що того вечора у селі Великі Лучки зібралася вся сім’я на вечерю, у тому числі обвинувачений в аварії – наречений її молодшої сестри. Родина смажила шашлики, пила пиво, а потім чоловік потерпілої із нареченим сестри поїхали кататися на авто. Потерпіла зазначала, що обоє чоловіків під час застілля випили по 4-5 пляшок пива, однак експертиза показала, що водій на момент ДТП за кермом перебував тверезим. Аварія сталася близько 01:00, про ДТП потерпілій повідомив водій, проте, коли вони зустрілись у швидкій, він сказав жінці, що за кермом був її загиблий чоловік.

Дружина загиблого просила суд задовольнити її цивільний позов через пережиті страждання. Також жінка зазначила, що у день поховання дізналася про вагітність другою дитиною. Старша її 4-річна донька теж дуже важко сприйняла смерть батька і її стан досі викликає занепокоєння.

Суддя Мукачівського міськрайонного суду Наталія Морозова визнала 27-річного Василя Балога винним за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого), присудила йому п’ять років ув’язнення, але призначила іспитовий термін на три роки. Цивільний позов дружини загиблого пасажира суддя задовольнила повністю та зобов’язала винуватця ДТП сплатити майже 4,3 млн грн матеріальної компенсації, а також понад півмільйона моральної шкоди. Таку суму обґрунтували тим, що на утриманні потерпілої є двоє неповнолітніх дітей.

Відтак, водій повинен сплачувати дітям загиблого пасажира понад 19 тис. грн щомісяця до 2040 року. Крім того, чоловік має відшкодувати понад 12 тис. грн за проведення експертиз. Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.