Мешканцю Закарпаття присудили два роки ув’язнення за наїзд машиною на поліцейського. Інцидент стався ще влітку 2019 року, суд розглядав справу заново вже вдруге. За версією слідства, обвинувачений, намагаючись втекти від поліції, здійснив наїзд на правоохоронця на своїй Chevrolet Aveo, а потім втік. У суді чоловік вину не визнав, натомість стверджував, що поліція вимагала у нього хабар. Окрім двох років ув’язнення, обвинувачений має відшкодувати поліцейському 15 тис. грн моральної шкоди.

Як зазначається у вироку Іршавського районного суду, подія сталася пізно ввечері 29 червня в Іршавському районі – між селами Брід і Підгірне. Там поліція зупинила автомобіль Chevrolet Aveo за порушення правил дорожнього руху: водій машини виїхав з польової дороги на головну без увімкненого поворотника і без фар.

Поліцейський Михайло Олашин підійшов до авто і попросив водія Chevrolet Aveo Юрія Маргіту пред’явити посвідчення. Водій відмовився і почав матюкатися на поліцейських. У машині також перебувала пасажирка, яка, за словами поліцейських, після питання про вживання алкоголю сказала водію: «Сідай у машину і дави їх». Чоловік сів у Chevrolet Aveo, зачинив двері та наїхав на поліцейського, який стояв перед автомобілем. Водій провіз правоохоронця на капоті близько 10-15 метрів, потім поліцейський впав на дорогу. Після інциденту водій на швидкості втік.

У суді постраждалий правоохоронець Михайло Олашин просив притягнути водія до відповідальності, а також стягнути із нього 4,4 тис. грн матеріальної та 25 тис. грн моральної шкоди, оскільки отримав легкі травми внаслідок наїзду Chevrolet Aveo. Обвинувачений Юрій Маргіта під час судового засідання вину не визнав, розповів, що того дня їхав із села Брід від тещі, його зупинили поліцейські за вимкнені фари. Водій стверджував, що за порушення ПДР поліцейський вимагав у нього 400 доларів хабаря, а також казав, що не наїжджав на правоохоронця та не знає, звідки у нього були травми.

Відтак суддя Іршавського райсуду Ірина Даруда визнала Юрія Маргіту винним за ч. 2 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та присудила йому два роки позбавлення волі. Крім того, обвинуваченого зобов’язали сплатити потерпілому 15 тис. грн моральної шкоди. Водій може оскаржити вирок в апеляційному суді протягом 30 днів.