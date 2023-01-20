Мешканці Закарпаття суд заборонив працювати в держорганах на 10 років за публічне схвалення військових дій Росії, заклики підтримати агресора та образу України. За даними слідства, закарпатка заперечувала збройну агресію РФ проти України у присутності поліцейського та кількох військових. У суді жінка свою вину визнала, суд розцінив її дії як колабораційну діяльність.

Як зазначається у вироку Свалявського районного суду, інцидент стався влітку 2022 року в селі Плоске. Місцева мешканка Марина Ерстенюк під час спілкування з поліцейським і трьома військовими виправдовувала злочини Росії проти України.

«Під час розмови з поліцейським офіцером громади на вулиці села Плоске у присутності трьох військовослужбовців Марина Ерстенюк зазначала, що вона не українка, а росіянка, казала, що Росія зараз чинить правильно, а Україна – ніхто, чим публічно заперечувала здійснення збройної агресії РФ проти України та публічно закликала до підтримки рішень дій держави-агресора», – йдеться у вироку.

Мешканка Закарпаття уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Суд кваліфікував її дії за ч. 1 ст. 111-1 ККУ (публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України). Відтак суддя Свалявського районного суду Едіта Вінер визнала жінку винною та заборонила обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на 10 років. Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному суді.