Агент ФБС курував роботу диверсантів на заході України

СБУ встановила особу ще одного офіцера російських спецслужб, який вербував українців для диверсій у західних областях України. Зараз агент ФСБ з Красноярського краю воює проти України. Шпигуна здав СБУ диверсант, який був затриманий у Чернівцях і засуджений до 16 років тюрми.

Як у середу, 11 січня, повідомила прес-служба СБУ, агент збирав інформацію про дислокацію і переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ і Нацгвардії, зокрема полку «Азов». Також він збирав дані про співробітників СБУ, її штатних і позаштатних працівників та агентів. Крім того, шпигун вивідував методи роботи української спецслужби. Вербував громадян України через соцмережі. Одного з його агентів затримали у Чернівцях.

«У 2017 році зловмисник завербував киянина і після декількох завдань «законсервував» його до 2022 року. Після початку повномасштабного вторгнення агент отримав від ФСБ завдання прибути до Чернівецької області. Там він намагався виявити транспортні канали постачання озброєння для України та місця розташування резервуарів з пальним. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки серії вибухів на об’єктах залізниці та логістичних складах», – йдеться у повідомленні СБУ.

Контррозвідка СБУ затримала цього диверсанта в Чернівцях. Його вже засудили до 16 років увʼязнення. Куратору із ФСБ вже оголосили про підозру за ч. 1 ст. 114 ККУ (шпигунство).