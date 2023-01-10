На Львівщині СБУ затримала 43-річну прихильницю Росії, яка намагалася втекти у Польщу. Колаборантка, мешканка Нікополя, відкрито підтримувала російську агресію та злочинні дії російських солдатів. Жінці вже повідомили про підозру у злочині, повідомила прес-служба СБУ у вівторок, 10 січня. Окрім того, СБУ затримала ще й 56-річного львів'янина, який також є шанувальником Росії та Путіна.

Затримана прихильниця Росії – вимушена переселенка. Раніше 43-річна жінка переїхала на Львівщину з Дніпропетровської області. Тут переселенка продовжувала публічно писати про необхідність окупації усієї території України та вихваляла політику окупанта.

Фото та скріншоти із телефона затриманої 43-річної колаборантки (фото ДПСУ)

Жінку затримали на кордоні, коли вона намагалася виїхати до Польщі. «Жінка їхала рейсовим автобусом через пункт пропуску "Краківець". Під час перевірки її сторінок у соцмережах оперативні співробітники виявили низку дописів, що свідчать про її проросійські погляди та підтримку збройної агресії Росії. Зокрема жінка активно поширювала заклики на підтримку керівництва Росії та військових, які "асвабаждают мірноє насілєніє от нацистов"», – повідомила прес-служба прикордонників.

Ще один затриманий СБУ – 56-річний львів'янин. Чоловік тривалий час займався російською пропагандою, він відкрито виправдовував та прославляв злочинні дії російських військових, а також дискредитував ЗСУ. Служба безпеки зафіксувала випадок, коли зловмисник навіть погрожував своєму проукраїнському знайомому розправою.

«На питання співрозмовника – "Вот, вопрос, если мы с тобой встретимся, ты в меня будешь стрелять?", колаборант відповів досить радикально: "Я клятву давал Советскому Союзу и служить буду Советскому Союзу. По-этому, я тебе уже сказал, даже не сомневайся"», – частина оприлюдненої розмови.

За результатами судово-лінгвістичної експертиз слідчі СБУ вже повідомили двом зловмисникам про підозру у вчинені злочину за ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) КК України.

43-річній фігурантці справи суд вже обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Стосовно 56-річного чоловіка ще тривають додаткові слідчі дії.