Вантажівка протаранила легковик

У неділю ввечері, 19 лютого, біля Буська на Львівщині вантажівка протаранила легковик, який виїхав на трасу. Постраждалих водійку легковика та її малолітню доньку госпіталізували до лікарні у важкому стані.

Як розповіли ZAXID.NET в патрульній поліції Львівщини, ДТП сталася близько 18:30 на трасі Київ-Чоп біля Буська. Зіткнулися легковик та вантажівка. Подробиці аварії встановлюють слідчі.

За даними Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, в аварії постраждали 34-річна львів’янка та її 11-річна донька. Маму з множинними переломами доправили у лікарню святого Луки (колишня 8-ма міська лікарня Львова), а дитину в лікарню святого Миколая (колишня міська дитяча лікарня). Попередній діагноз дівчинки – закрита черепно-мозкова травма та політравма. Стан обох постраждалих медики оцінюють як важкий.