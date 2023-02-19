ДТП сталася на вул. Широкій в мікрорайоні Левандівка

У суботу ввечері, 18 лютого, на вул. Широкій у Львові тролейбус №32 збив пішохода. Чоловіка забрали до лікарні у важкому стані.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що ДТП сталася близько 19:30. У результаті наїзду пішохода госпіталізували. Обставини аварії встановлюють слідчі.

За даними Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у ДТП постраждав 40-річний пішохід. Його госпіталізували в Лікарню святого Пантелеймона (колишня міська лікарня швидкої допомоги) з попереднім діагнозом – політравма. Стан чоловіка медики оцінюють як важкий.