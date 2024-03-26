ДТП сталася 18 лютого 2023 року на вул. Широкій в мікрорайоні Левандівка

Залізничний районний суд Львова виніс вирок водію тролейбуса Роману Кревнюху за смертельну ДТП – він збив чоловіка на нерегульованому переході, який від отриманих травм помер у лікарні. Суд звільнив порушника від тюремного ув’язнення, призначивши два роки іспитового терміну. «Львівелектротранс» також має виплатити 150 тис. грн сестрі загиблого.

Як вказано у вироку суду, який винесли у березні 2024 року, аварія трапилась торік у лютому. Роман Кревнюх керував тролейбусом «Електрон» на вул. Широкій, був неуважним та збив чоловіка, який переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Як повідомляв ZAXID.NET, чоловіка доставили у лікарню у важкому стані, за даними медиків йому було 40 років. Від отриманих травм потерпілий помер.

Щодо водія тролейбуса порушили кримінальну справу через вчинення ДТП. У суді Роман Кревнюх визнав свою провину та заявив, що потерпілий був нетверезим. Водій просив його суворо не карати та не позбавляти водійських прав. Додамо, що суд не має даних, які б підтверджували заяву, що пішохід перебував у алкогольному чи наркотичному сп’янінні.

У суді сестра потерпілого розповіла, що її брат перебував у лікарні три тижні, протягом цього часу Роман Кревнюх приходив навідувати його лише, щоб отримати заяву про відсутність претензій. Жінка заявила, що понесла витрати на лікування брата, які обвинувачений не відшкодував та заявила цивільний позов до «Львівелектротрансу». Водночас просила суд суворо не карати обвинуваченого.

Справу розглянула суддя Іванна Іванюк, яка дослідила усі матеріали та визнала Романа Кревнюха винним у вчиненні ДТП, призначивши йому три роки тюрми з річною забороною керувати транспортними засобами, але звільнила від відбування покарання із випробуванням – два роки іспитового терміну. Суддя також зобов’язала «Львівелектротранс» виплатити 150 тис. грн сестрі загиблого. Вирок ще можна оскаржити.