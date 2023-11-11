ДТП трапилась 19 лютого 2023 року біля Буська

Буський районний суд Львівської області виніс вирок водійці Renault Megan Марії Д., яка спричинила смертельну ДТП біля Буська, в якій загинула її 8-річна донька. Їй призначили рік іспитового терміну.

Як повідомляв ZAXID.NET, ДТП трапилась 19 лютого 2023 року біля Буська. На трасі Буськ – Берестечко мешканку Лисиничів 33-річна Марія Д. за кермом Renault Megan при виїзді на головну дорогу Київ – Чоп не надала перевагу в русі та зіткнулася з вантажівкою Volvo FH, за кермом якої був 34-річний мешканець Мукачева.

Унаслідок ДТП її 8-річну доньку з важкими травмами госпіталізували до львівської лікарні швидкої допомоги, де вона невдовзі померла.

Марія Д. свою провину в смертельній ДТП визнала й 27 вересня уклала відповідну угоду з прокуратурою. Враховуючи це суддя Буського райсуду Борис Журибіда визнав Марію Д. винною в спричиненні смертельної ДТП за ч. 2 ст. 286 ККУ та призначив 3 роки позбавлення волі. Втім суд звільнив її від відбування покарання, замінивши увʼязнення та рік іспитового терміну. Крім цього, вона має заплатити 14 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.