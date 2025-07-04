Кеті Перрі та Орландо Блум перебували у стосунках дев’ять років

Представники американської співачки Кеті Перрі та актора Орландо Блума офіційно підтвердили їхнє розлучення після шести років стосунків. За інформацією People, подружжя вирішило виховувати доньку окремо.

Зазначається, що пара вирішила розійтись, бо усвідомила, що так буде краще для їхньої спільної дочки, 4-річної Дейзі, аби вона не росла у напрузі та ворожості. Як повідомило BBC 4 липня, пара опублікувала для ЗМІ спільну заяву, у якій підтвердила розлучення.

Чутки про розлучення Орландо Блума і Кеті Перрі пари виникли на початку червня. За даними PageSix, пара планувала офіційно оголосити про це після туру співачки у грудні 2025 року. Стосунки нібито різко погіршилися на тлі проблем в кар’єрі Кеті Перрі.

Орландо Блум і Кеті Перрі почали зустрічатися у 2016 році й після цього кілька разів розходились. Пара заручилася у 2019 році, а у серпні 2020 року у них народилася донька. У Орландо Блума ще 14-річний син від австралійської моделі Міранди Керр.