4 липня Україна і Росія провели черговий обмін полоненими

Під час обміну полоненими у п’ятницю, 4 липня, із Росії повернулись троє мешканців Львівщини. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Зокрема, серед тих, хто повернувся, львів’янин Іван Лях. Він потрапив у полон в січні 2024 року біля села Синьківка на Харківщині.

Іван Лях

Щодо інших наразі інформації немає.

Нагадаємо, у п’ятницю, 4 липня, Україна та Росія провели черговий етап обміну військовополоненими у межах виконання домовленостей, досягнутих під час другого раунду прямих перемовин у Стамбулі 2 червня. Більшість зі звільнених нині захисників провели у ворожому полоні понад три роки.