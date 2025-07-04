Угоду про створення українських оборонних виробництв у Данії підписали 4 липня

Україна підписала з Данією угоду про відкриття виробництва українських оборонних підприємств на данській території. Про це у п’ятницю, 4 липня, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Угоду про створення українських оборонних виробництв на території Данії Сметанін підписав у Копенгагені спільно з міністром промисловості країни Мортеном Бьодсковим. Документ дозволяє експортувати українські технології та облаштовувати виробництво оборонних товарів на території Данії.

«Рік тому Данія першою почала фінансувати виробництво зброї українськими компаніями. Сьогодні – стала першою країною, куди Україна експортує власні оборонні технології для виробництва, масштабування й постачання до українського війська», – зазначив Герман Сметанін.

За словами міністра, угода стала «унікальним кейсом» міжнародної кооперації для українського ОПК. Він подякував Данії та запевнив, що Україна докладе зусиль для підсилення оборонних спроможностей Данії.

Нагадаємо, 18 травня Данія оголосила про надання Україні 26-го пакета військової допомоги на понад 560 млн євро. До оборонного пакета ввійшли артилерійські системи та боєприпаси, а також фінансування для оснащення та навчання Повітряних сил ЗСУ.