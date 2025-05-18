Данія оголосила про надання Україні 26-го пакета військової допомоги, вартістю 4,2 млрд данських крон (понад 560 млн євро). До нього, зокрема, ввійшли артилерійські системи й боєприпаси, а також обладнання для Повітряних сил ЗСУ. Про це повідомила пресслужба данського міністерства оборони 17 травня.

Як йдеться, вказаний оборонний пакет розрахований на 2025-28 роки й фінансується в межах військової підтримки Українського фонду та з Європейського фонду миру (EPF).

Україна отримає додаткові артилерійські системи, боєприпаси до них і фінансування для оснащення Повітряних сил та розширення програм навчання тощо.

Зазначається, що додаткове фінансування чеської ініціативи дозволить у 2025 році профінансувати закупівлю додаткових снарядів.

«Данія робить все можливе, щоб дати Україні якомога більше козирів як на полі бою, так і за столом переговорів. Найкраще, що ми можемо зробити тут і зараз – це збільшити військову підтримку України та посилити українську обороноздатність», – сказав міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.

В оборонному відомстві зазначили, що у межах Українського фонду на 2023-2028 роки Данія виділила загалом 66,1 млрд данських крон на військову допомогу Україні.

Як писав ZAXID.NET, на початку квітня Данія оголосила про надання Україні 25-го пакета військової допомоги на понад 870 млн євро.

Уже 23 квітня Данія анонсувала виділення близько 42 млн євро на закупівлю артилерійських снарядів різних калібрів для України. Боєприпаси планують закуповувати через Естонію.