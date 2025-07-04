Учасники працювали в мінігрупах

28 червня у Стрию відбувся другий освітній захід, проведений за сприяння Favbet Foundation спільно з GoFriends IT Academy та спрямований на ознайомлення підлітків з базовими IT-напрямами. Участь у події взяли 53 підлітки, серед яких – діти військовослужбовців, внутрішньо переміщені особи, сироти та представники соціально вразливих груп.

Захід став продовженням майстер-класу «Квиток в IT», який проводили раніше в Києві. Обидва майданчики мали на меті сформувати перше практичне уявлення про цифрові професії через безпосередню участь у навчанні.

Учасники працювали в мінігрупах і знайомилися з 12 напрямами цифрової індустрії: від програмування і тестування до UI/UX-дизайну та робототехніки. Формат передбачав живу взаємодію з фахівцями, а частину сесій проводили самі підлітки – учні GoFriends IT Academy, які вже мають досвід у сфері технологій.

Захід став продовженням майстер-класу «Квиток в IT»

IT Kids і ініціатива підтримки освіти від Favbet Foundation та Андрія Матюхи

Майстер-клас «Квиток в IT» проводиться в рамках програми IT Kids, яку Favbet Foundation впроваджує з 2023 року. За словами Андрія Матюхи, усі освітні ініціативи фонду є безоплатними та доступними для дітей з різних регіонів:

«Ми переконані, що доступ до якісної освіти не має бути обмежений місцем проживання чи соціальним статусом. Саме тому всі програми IT Kids є безкоштовними та залучають дітей, які за інших обставин можливо ніколи не задумались про кар'єру в ІТ».

У межах програми вже реалізовано курс «Новий Python» спільно з мережею Code Club Україна – його пройшли 352 дитини, зокрема 156 з родин військовослужбовців та переселенців. Також був запущений курс зі Scratch, що охопив 780 учасників з усієї країни. Загалом ініціативи IT Kids охопили понад 1100 дітей.

Програми для підтримки молоді реалізуються на постійній основі

Після завершення освітнього знайомства «Квиток в IT» усі підлітки отримали запрошення до участі в літньому таборі GoFriends IT Academy. Там вони поглиблюють знання, створюють командні проєкти, проходять тестування та можуть бути відібрані до наступного рівня навчання.

Програми для підтримки молоді реалізуються на постійній основі. Серед них – проєкти з оновлення технічного забезпечення українських шкіл у громадах, що постраждали від війни, щоб забезпечити учням доступ до сучасних знань.