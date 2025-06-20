Учасники працювали в малих групах

Favbet Foundation реалізував чергову ініціативу в межах програми IT Kids, зосереджену на розвитку цифрових навичок підлітків. У Києві відбувся майстер-клас «Квиток в IT», метою якого було ознайомлення учасників із сучасними професіями у сфері технологій.

У Києві відбувся майстер-клас «Квиток в IT»

Профорієнтаційні можливості для молоді у проектах, які реалізує Андрій Матюха та Favbet Foundation

Протягом заходу підлітки отримали базові уявлення про 12 напрямів у сфері IT і Digital, зокрема:

програмування;

веб-дизайн;

графічний дизайн;

монтаж відео;

цифровий маркетинг;

тестування;

продакт-менеджмент;

UI/UX-дизайн;

робототехніку;

бізнес-аналітику;

Data Science;

кібербезпеку.

Учасники працювали в малих групах, де могли спробувати себе в ролі спеціалістів із різних галузей. Такий підхід дозволив краще зрозуміти власні інтереси та обрати напрям для подальшого навчання.

Формат майстер-класу передбачав участь менторів, а також молодих випускників GoFriends IT Academy, які ділилися особистим досвідом початку кар’єри в ІТ. Важливо, що частину навчання вели самі підлітки – це створило додатковий простір для обміну ідеями та розвитку комунікаційних навичок.

Підлітки отримали базові уявлення про 12 напрямів у сфері IT і Digital

Завдяки підтримці Андрія Матюхи та Favbet Foundation усі учасники отримали можливість безкоштовно продовжити навчання в академії та приєднатися до літнього ІТ-табору для закріплення отриманих знань.

«Для нас важливо створювати простір, де діти можуть не лише дізнаватися про нові професії, а й відчути, що ці можливості досяжні вже зараз», – зазначає президент Favbet Foundation, Андрій Матюха.