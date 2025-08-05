Хосе Флорес став першим футболістом з Болівії в історії «Кривбаса»

Півзахисник болівійського клубу «Стронгест» Хосе Флорес продовжить кар'єру у «Кривбасі», інформує офіційний сайт «біло-червоно-чорних». 22-річний вінгер виступатиме за команду Патріка ван Леувена на правах оренди протягом наступного сезону. Криворіжці матимуть право першочергового викупу гравця. У новій команді болівієць виступатиме під номером 26.

Нагадаємо, Флорес – вихованець академії «Тауїчі». У «Стронгест» перейшов у березні 2020 року. Відправлявся в оренду в місцевий «Ройяль Парі». У 2025 році зіграв за «Стронгест» 8 матчів, в яких забив 2 голи.

Викликався у збірні Болівії різних вікових груп: U-15 (1 матч), U-17 (4 поєдинки), U-20 (1 гра). Transfermarkt оцінює його в 375 тисяч євро.