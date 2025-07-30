Лаура Дальмаєр виграла два золота Олімпіади, 7 золотих медалей чемпіонатів світу і Кришталевий глобус

31-річна німецька ексбіатлоністка Лаура Дальмаєр загинула під час сходження на гору Лайла Пік у Пакистані. Вона потрапила під камʼяний завал ще в понеділок 28 липня, і після двох днів пошуків менеджмент спортсменки підтвердив її смерть. За заповітом Дальмаєр її тіло залишиться в горах, повідомило у середу, 30 липня, видання Welt.

Лаура Дальмаєр разом з напарницею піднімалася на гору Лайла Пік, яка розташована в пакистанській гірській системі Каракорум і має висоту більше 6000 м. Під час сходження 28 липня приблизно на висоті 5700 м почався каменепад, і спортсменка потрапила під завал. Кілька годин її намагалася врятувати напарниця, проте через складний рельєф і обвал їй це не вдалося, і вона спустилася в безпечне місце.

Перший день пошуків у вівторок, 29 липня, не дав результатів. Тоді зʼявилися перші офіційні повідомлення про інцидент: спортсменка має щонайменше серйозні ушкодження, а після прольоту гелікоптера ознак життя не виявили. Увечері пошукову операцію вирішили перервати: тіло спортсменки не знайшли, проте з опису напарниці її травм та отриманих даних з гелікоптера вважається, що вона загинула, про що офіційно повідомили 30 липня.

Тіло Лаури Дальмаєр не будуть повертати через високий ризик у звʼязку з обвалом та зміну погоди в горах. Крім того, у своєму заповіті вона вказала, що в такій ситуації ніхто не має ризикувати життям заради її порятунку. Це відповідає і бажанню її близьких, які просять поважати останню волю спортсменки.

Лаура Дальмаєр – німецька біатлоністка, дворазова чемпіонка Олімпіади-2018, перша жінка, яка виграла на одних Іграх спринт і персьют. Також вона зайоювала бронзу в індивідуальній гонці. Семиразова чемпіонка світу та багаторазова призерка, володарка кришталевого глобусу Кубка світу з біатлону в сезоні 2016/17. Завершила карʼєру у 2019 році у 25-річному віці, після чого займалася гірським бігом, видала дитячу книжку та працювала експерткою-коментаторкою на німецькому телебаченні.