Фонд Андрія Матюхи підтримав благодійний аукціон для дітей-сиріт

У травні на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського відбувся благодійний аукціон «Купи лот від Легенд українського спорту, щоб діти-сироти мали футбольне поле». Його метою був збір коштів на будівництво сучасного спортивного майданчика для дітей-сиріт Житомирського будинку дитини. Захід організували футбольний клуб «Динамо», Збірна журналістів України, інформаційне агентство «Центр новин» та Фонд Андрія Матюхи.

Планується, що спортивний об'єкт розмістять на території Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям у Житомирі. Цей майданчик буде доступним не лише для вихованців будинку дитини, а й для близько шести тисяч дітей з області.

Фонд Андрія Матюхи надав фінансову підтримку для організації події. Серед лотів аукціону були унікальні речі з автографами українських спортсменів: футболки гравців збірної Олександра Зінченка та Іллі Забарного, м'ячі з підписами Андрія Шевченка та гравців національної команди, боксерські рукавички Віталія Кличка та Олександра Усика, кросівка тенісиста й військовослужбовця Сергія Стаховського, а також колекційна монета від абсолютного чемпіона світу з боксу.

Матюха Андрій Валерійович про участь у благодійності

«У таких проєктах відчувається справжня сила єдності – коли спорт, благодійність і людяність створюють можливості для тих, хто цього потребує найбільше. Ми підтримали аукціон, адже віримо: кожна українська дитина заслуговує на життя, сповнене піклування та нових вражень», – зазначив Матюха Андрій Валерійович, засновник фонду.

Фонд Андрія Матюхи системно підтримує ініціативи, спрямовані на розвиток спорту, освіти, медицини, допомогу ветеранам і розбудову обороноздатності країни. Благодійна діяльність фонду є частиною стратегії довготривалої підтримки українських громад.