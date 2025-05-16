Вартість обладнання становила 2,22 мільйона гривень.

У лютому 2025 року Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» отримала ретракторну систему Thompson для ургентної хірургії. Обладнання було придбано та доставлено спільно Благодійним фондом Good Donations і Фондом Андрія Матюхи. Його вартість становила 2,22 мільйона гривень.

За два місяці використання з новою системою Thompson лікарі вже виконали понад 60 складних оперативних втручань. Про це повідомив завідувач відділення ургентної хірургії Роман Жежера. Серед прооперованих – діти зі злоякісними пухлинами, вродженими вадами та мінно-вибуховими травмами.

«Завдяки ретрактору хірург має вільні руки, краще бачить операційне поле та може працювати швидше й безпечніше, що особливо важливо в дитячій хірургії. Лікарі Охматдиту щиро віддані своїй справі, тому наше завдання – забезпечувати їх усім необхідним для порятунку пацієнтів», – зазначив Андрій Матюха, засновник однойменного фонду.

Лікарі вже виконали понад 60 складних оперативних втручань

Ретракторна система Thompson вважається однією з найефективніших у сучасній дитячій хірургії. Вона застосовується в абдомінальній, торакальній, нейро-, онко- та ортопедичній хірургії. Завдяки конструкції зменшується час операції та навантаження на хірурга, а також знижується ризик пошкодження тканин. Це цільова допомога, яка має прямий вплив на якість та безпеку операцій у пацієнтів з усієї України.

Відділення ургентної хірургії «Охматдиту» працює цілодобово й без вихідних, надаючи медичну допомогу дітям з усіх регіонів України. Щороку тут проводять більше ніж 300 оперативних втручань за допомогою цієї сучасної ретракторної системи.

Передача системи Thompson – частина ширшої діяльності Фонду Андрія Матюхи. У травні фонд підтримав відкриття міжнародної арт-інсталяції ORIGAMI for UKRAINE на підтримку лікування поранених українських військових, а також долучився до ініціативи футбольного клубу «Кривбас», виділивши 1 мільйон гривень на допомогу родинам загиблих під час російського обстрілу Кривого Рогу 4 квітня 2025 року.

Ретракторна система Thompson вважається однією з найефективніших