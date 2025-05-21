Фонд підтримує юні таланти

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований у 2020 році Андрієм Матюхою. Від самого початку місія фонду полягала на підтримці молодого покоління українців через розвиток спортивної та освітньої інфраструктури. Серед перших проєктів фонду були встановлення відкритих спортивних майданчиків, цифровізація бібліотек та підтримка дитячих будинків сімейного типу.

Андрій Матюха: «Освітні та дитячі ініціативи завжди будуть частиною нашої роботи, адже це – наше майбутнє України»

Фонд продовжує розвивати освітні та дитячі проєкти. У 2023 році стартував «Клуб супергероїв» – мультиініціатива, що включає базові ІТ-курси, спортивну підтримку та забезпечення дітей навчальним приладдям.

У рамках напряму IT Kids понад 350 дітей із родин переселенців та військових опанували основи програмування мовою Python. Курси проходять онлайн і є безкоштовними.

Ще один компонент – проєкт «Сила у знаннях», у межах якого фонд роздав 5500 наборів канцелярського приладдя для дітей. Волонтери особисто передавали бокси з навчальним приладдям у різних регіонах країни, мотивуючи дітей вчитися навіть у складних умовах.

Також фонд з 2021 року опікується дитячими будинками сімейного типу, забезпечуючи їх необхідною технікою та ресурсами. У Хорватії для сімей українських біженців відкрито центр адаптації та навчання.

За словами Андрія Матюхи, освітні та дитячі проєкти завжди залишатимуться в переліку пріоритетних ініціатив фонду, адже це – внесок у майбутнє України та тих, хто його буде творити у найближчі роки

Favbet Foundation інвестує у здоров’я дітей через спорт. У межах ініціативи «Сильніші разом» фонд фінансує безкоштовні спортивні секції, в тому числі з футболу та баскетболу для дітей військовослужбовців і переселенців. У київських спортивних центрах займаються десятки дітей з різних куточків України. Заняття проводять професійні тренери, а спорт допомагає дітям не лише фізично розвиватися, а й долати психологічні труднощі.

Крім секцій, фонд підтримує юні таланти та забезпечує їхню участь у міжнародних змаганнях. Наприклад, за підтримки фонду український картингіст Олександр Бондарев переміг на престижному турнірі в Італії.

У 2025 році Андрій Матюха повідомив, що Favbet Foundation підтримав перший національний проєкт з навчання першій допомозі українських спортсменів від організації FAST. За перші два місяці тренінги з дій у критичних ситуаціях пройшли 212 представників 7 олімпійських видів спорту, а протягом року проєкт планує охопити ще більш як 1600 представників спортивної спільноти по всій Україні.

Допомога в медицині

Favbet Foundation системно допомагає українським лікарням. У 2023 році фонд передав Охматдиту сучасну ультразвукову систему вартістю понад 4 мільйони гривень. У 2024 році – нову партію терапевтичної апаратури, включаючи обладнання для підігріву інфузійних розчинів і лабораторні шейкери. Це допомагає лікарям рятувати дитячі життя в умовах воєнного навантаження.

Фонд також підтримує Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова та фінансує програми реабілітації для поранених військових. Спільно з патронатною службою ССО «Кревні» у 2024 році стартувала програма «Рестарт» – допомога військовим у відновленні після поранень за допомогою новітніх технологій.

Попереду – ще більше проєктів з допомоги Україні

Favbet Foundation у 2025 році – це масштабна платформа яка підтримує медичні установи й допомагає адаптуватися тим, хто постраждав від війни. І навіть у найтемніші часи його діяльність – це внесок у світле майбутнє сильних, освічених і здорових українців.

«Ми бачимо результат нашої роботи, тому маємо велику мотивацію продовжувати розвивати всі наявні напрями. Сьогодні жоден бізнес не може стояти осторонь питань захисту та відбудови України, і саме на цьому ми зосереджуємо наші зусилля у цьому році», – каже Андрій Матюха.