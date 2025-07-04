Червоним кольором позначена спірна ділянка

Господарський суд Львівської області забрав із користування фермерського господарства «Марі Ґолд» земельну ділянку площею понад 10 га біля кордону з Польщею. Ця ділянка розташована в межах Регіонального ландшафтного парку «Надсянський».

Йдеться про ділянку площею 10,4 га впритул до українсько-польського кордону поблизу Борині. Раніше ця ділянка була в користуванні прикордонної військової частини та входила до 800-метрової контрольно-слідової смуги. Під час інвентаризації земель у 1996 році цю ділянку у складі більшої передали в користування Турківської районної державної адміністрації.

Водночас у 1997 році Львівська обласна рада створила Регіональний ландшафтний парк «Надсянський», в межі якого входила і спірна ділянка. Однак у 2020 році ГУ Держгеокадастру у Львівській області передало її Боринській селищній раді у комунальну власність, яка зареєструвала землю під сільськогосподарське призначення. У 2021 році 10,4 га передали в оренду на 7 років фермерському господарству «Марі Ґолд».

Однак через це прокуратура звернулася в суд, адже цю ділянку не можна використовувати під сільське господарство, оскільки вона розташована впритул до державного кордону. Крім цього, ділянка розташована в межах Регіонального ландшафтного парку «Надсянський».

Враховуючи обставини справи, Господарський суд позов прокуратури задовольнив і визнав недійсним договір оренди землі із ФГ «Марі Ґолд», припинив право оренди ділянки, однак залишив землю в комунальній власності Боринської селищної ради. Це рішення можна оскаржити в апеляції. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

ФГ «Марі Ґолд» зареєстроване у 2017 році та займається вирощуванням зернових. Компанія належить мешканцям Шегинів Павлу та Марії Хтеям, а також Андрію Чижо. У власності та користуванні компанії є майже 900 га земель