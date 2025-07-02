Державну ділянку незаконно розпаювали під фермерство

Західний апеляційний господарський суд зобовʼязав ТзОВ «Біемджі» повернути в державну власність 7,2 га землі впритул до пункту пропуску в Раві-Руській. Ділянку вартість 60 млн грн незаконно передали фермерам.

Йдеться про ділянку площею, 7,2 га, що розташована фактично в пункті пропуску в Раві-Руській. Як вказано в матеріалах справи, у 2007 році на підставі рішення суду семеро членів фермерського господарства «Біля Рати» отримали у власність колишні державні землі по 1,79 га кожна під ведення сільського господарства. Однак пізніше це рішення суду скасувала апеляція.

Попри це, фермери оформили державні акти на землю і продали ТОВ «Фаворит», компанія обʼєднала ділянки в одну загальною площею 7,2 га. У 2009 році ділянку перепродали ТОВ «Торговий дім Геосистеми» і «Китай Агро Україна». У 2019 році ділянку перекупило ТзОВ «Біемджі». Судячи із фото з супутника, зараз ці землі засіяні зерном.

Оскільки ділянка розташована фактично в прикордонній смузі, прокуратура звернулася в суд, аби повернути землю в державну власність. Вартість цієї ділянки оцінили в 60 млн грн.

Враховуючи обставини справи, у травні 2024 року Господарський суд вирішив витребувати 7,2 га у ТзОВ «Біемджі» та повернути ділянку у державну власність. У черні 2025 року це рішення підтвердив апеляційний суд. 1 липня Львівська обласна прокуратура повідомила, що ділянку зареєстрували за Держприкордонслужбою.

За зверненням ТзОВ «Біемджі» поліція відкрила кримінальне провадження щодо незаконного продажу ділянки компанією «Китай Агро Україна».

ТзОВ «Біемджі» зареєстроване у 2019 році у Львові та займається вантажними перевезеннями. Власниками компанії вказані мешканка Хмельниччини Ілона Гінзеровська і львівʼянка Марʼяна Бадяк.