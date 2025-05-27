Червоним кольором позначена спірна ділянка

Господарський суд Львівської області повернув у державну власність прикордонну смугу біля Угнева, яку незаконно зареєстрували в комунальну власність. Ділянка належить до земель оборони й розташована впритул до кордону з Польщею.

Йдеться про земельну ділянку площею 10,8 га. У грудні 2020 року ГУ Держгеокадастру предало її в комунальну власність Белзької міськради. При цьому, сама ділянка належала військовій частині, а земля в межах прикордонної смуги може перебувати лише в державній власності. Через це прокуратура звернулась в суд з вимогою передати землю в підпорядкування Львівської ОВА.

Враховуючи обставини справи, суддя Господарського суду Петро Манюк вирішив витребувати ділянку в державну власність. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що в суді перебуває низка справ щодо повернення розпайованих земель прикордонної смуги в державну власність. Судячи з кадастрової карти, кілька сотень гектарів земель оборони віднесли до земель сільськогосподарського призначення.