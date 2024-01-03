Червоним позначене приблизне розташування спірної ділянки

Господарський суд Львівської області повернув у державну власність прикордонну смугу на Сокальщині, яку незаконно зареєстрували в комунальну власність. Ділянка належить до земель оборони й раніше суд вже визнавав за нею державну власність.

Йдеться про земельну ділянку на кордоні України та Польщі поблизу Варяжа площею 61 га. У грудні 2020 року ГУ Держгеокадастру предало в комунальну власність Сокальської міськради земельні ділянки сільськогосподарського призначення держвласності загальною площею 3447,97 га. Серед них ділянка площею 61 га у прикордонній зоні, за якою Сокальська міськрада зареєструвала право власності. У 2022 році міська рада передала цю ділянку в оренду місцевому фермерському господарству «АГРО-БАЗА».

Водночас ще у 2016 році Господарський суд у іншому провадженні визнав, що ця ділянка входить до прикордонної смуги і належить до земель оборони, тож Сокальська міськрада не мала права реєструвати за нею право власності та передавати в оренду. Через це прокуратура звернулась в суд з вимогою передати землю в підпорядкування Львівської ОВА.

У процесі досудового слідства компанія «АГРО-БАЗА» повернула ділянку міськраді. Однак суд визнав, що земля в межах прикордонної смуги належить до земель оборони й можуть перебувати лише в державній власності.

Враховуючи обставини справи, суддя Господарського суду Андрій Мазовіта вирішив витребувати в державну власність земельну ділянку площею 61 га з власності Сокальської міськради. Це рішення можна оскаржити в апеляції.