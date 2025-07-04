Новітнім обладнанням обстежать старі дерева, які ще можна врятувати

Перший в Україні науковий центр для збереження старих цінних дерев створять на базі Архикатедрального собору святого Юрія у Львові. Про це 3 липня повідомили на сторінці собору. Міжнародний проєкт, фінансований Європейським Союзом, передбачає закупівлю дороговартісного обладнання, яким можна обстежити дерева і ґрунти, де вони ростуть, та екоосвіту.

«Засновником наукового центру зі збереження старовікових дерев буде релігійна громада УГКЦ парафії Архикатедрального собору Святого Юра. І це не випадково, адже до початку Другої світової війни Українська греко-католицька церква за власні кошти митрополита Андрея Шептицького та Церкви активно займалася широкою природоохоронною діяльністю», – зазначено у повідомленні парафії.

Обладнання для дерев і ґрунтів, готелі для комах

Створення центру фінансує міжнародний проєкт «Транскордонне біорізноманіття – захист цінних природних територій у Стшижевіце, Холмі, Львові та Зимній Воді», який реалізовують за програмою Interreg NEXT Польща-Україна за кошти Європейського Союзу.

Керівник проєкту, адміністратор собору Юра о. Роман Кравчик розповів ZAXID.NET, що за виділені кошти в межах проєкту закуплять техніку, яка допоможе обстежити старі дерева.

«Цей прилад допоможе заглянути в середину дерева. Щоб не зрізати навмання здорові дерева, а зберегти якнайдовше природу. Якщо вони будуть досліджені і гарно доглянуті, в таки спосіб ми продовжимо їм життя», – пояснив о. Роман Кравчик.

До обстеження залучать науковців Лісотехнічного університету, Львівської політехніки, ЛНУ ім. Франка. За допомогою спецтехніки оглянуть дерева в Митрополичих садах, скверах, біля храмів, монастирів у Львові та області. Водночас виключно церковними локаціями не обмежуватимуться – обстежать також старі насадження в Шевченківському гаю, на алеях, в парках – де буде потреба.

Адміністратор собору святого Юрія Роман Кравчик (фото архиєпархії УГКЦ)

Міжнародний проєкт передбачає також насадження молодих дерев, встановлення готелів для комах. Комісія обстежить ґрунти на місцевості, щоб з’ясувати, які дерева там найкраще приймуться.

«Наприклад, ми насадили багато дубів – і вони пропали. Потім ми довідалися, що цей ґрунт не підходить для дуба. Для митрополичих садів також взяли землю на обстеження і чекаємо результатів. Плануємо насадити багато плодових дерев – вишня, абрикос, яблуня, груша, але треба дочекатися результатів, які з них прийме земля», – пояснює адміністратор собору.

Отець Роман наголошує, що Євросоюз виділяє ці кошти насамперед для розвитку свідомості, екологічної грамотності мешканців, виховання поваги до природи і її збереження.

Перші заповідники митрополита Шептицького

УГКЦ продовжує справу, яку започаткував ще століття тому митрополит Андрей Шептицький. У 1920-1940-х роках він викупив велику територію, де росли старовікові ліси у межах нинішніх Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської областей, і створив низку заповідників та резерватів. Метою було збереження цінних лісів та ділянок лучної реліктової степової рослинності.

Як розповів начальник управління охорони природних ресурсів департаменту екології та природних ресурсів ЛОВА Андрій Сенюк, у серпні 1934 року у лісах Греко-католицької церкви створили перший український кедровий заповідник в Карпатах.

«Кедрова палата» митрополита Шептицького у Підлютому

У 1935-1937 роках УГКЦ розробила документацію для першого Українського парку природи. Проте початок Другої світової війни завадив реалізації ідеї. Вона завмерла на етапі затвердження документів.

У липні 1937 року митрополит Андрей Шептицький видав розпорядження про охорону старовікових дерев, за яким парохам заборонялося самовільно зрубувати старі дерева без інвентаризації науковцями та дозволу єпископів.

У 1938 році митрополія купила 4 тисячі гектарів лісів біля Янова, щоб зберегти високопродуктивні букові ліси, на базі яких створили природний заповідник «Розточчя» та Яворівський національний природний парк, міжнародний транскордонний українсько-польський біосферний резерват «Розточчя». Цінні старовікові букові ліси Розточчя внесені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У 2025 році Курія Львівської архиєпархії Української греко-католицької церкви планує відновити природоохоронну роботу, яку розпочав митрополит Шептицький.