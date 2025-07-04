За скоєне братам загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією

Правоохоронці викрили масштабну схему продажу тилових військових посад на Київщині. Організаторами схеми виявились двоє братів з Києва, які залучили до незаконної схеми п’ятьох медиків. Про це в п’ятницю, 4 липня, повідомили Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України.

За даними слідства, підозрювані знаходили клієнтів і організовували їм фіктивну госпіталізацію. Залежно від суми хабаря військові отримували статус обмежено придатних або взагалі непридатних до військової служби з подальшим переведенням на небойові посади або звільненням у запас.

Вартість послуг ділків варіювалась від 15 до 25 тис. доларів. Для реалізації схеми зловмисники залучили п’ятьох знайомих медиків Головного військового клінічного госпіталю.

Організатори схеми продавали клієнтам фіктивні довідки про «різке погіршення здоров’я»

Правоохоронці затримали братів під час отримання хабаря від військовослужбовця.

Під час обшуків удома в підозрюваних виявили готівку та підроблені документи.

Їм оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.