Трьох мешканців Рівного затримали за сприяння СЗЧ

СБУ Львівщини затримала трьох мешканців Рівного за перешкоджання діяльності ЗСУ. Організатори схеми заробляли на військовослужбовцях, які вчиняли СЗЧ у різних областях. До схеми залучали лікарів, які організовували для них фіктивне лікування.

Як повідомили в п’ятницю, 4 липня, у прокуратурі Львівщини, чоловіки надавали допомогу військовослужбовцям у самовільному залишенні ними військових частин у різних областях України. Після втечі з місця служби, вони підбирали їх на своєму авто за повідомленою геолокацією перебування та доставляли додому для подальшого переховування.

Окрім цього, фігуранти організовували поміщення клієнтів до медзакладів для проходження фіктивного лікування. В подальшому вони отримували медичні документи про наявність нібито захворювань, що давало змогу ухилитися від служби.

СБУ затримала трьох мешканців Рівного

«Ціна послуги становила від 7 тис. доларів США за особу. Задокументовано понад 40 епізодів протиправної діяльності, до якої було задіяно лікарів та осіб начальницького складу військових частин», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Організаторів схеми затримали за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 ККУ). За клопотанням сторони обвинувачення їм обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі встановлюють всіх причетних до схеми.