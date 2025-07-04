Через блекаут у деяких частинах Чехії зупинявся громадський транспорт і поїзди

У п’ятницю, 4 липня, більша частина Чехії, включно з Прагою, залишались знеструмленими. Енергетики та інші фахівці з’ясовують точну причину масштабного відключення електроенергії. Про це пише газета denik.cz.

Як йдеться, перебої з електропостачанням торкнулися Ліберцького, Північночеського, Східночеського та Центральночеського країв і кількох районів Праги.

Міністр транспорту Чехії Мартін Купка заявив, що рух поїздів у п’яти з 14 районів країни, зокрема у Празі, був тимчасово зупинений.

Також через збій у Празі на пів години зупинились три лінії метро, а у місті Ліберець – не курсували трамваї.

У центрі Праги магазини та ресторани, які залишалися відкритими, приймали оплату лише готівкою. Ключові підприємства перейшли на аварійне живлення. Також пожежники допомагали людям, що застрягли у ліфтах.

Зазначається, що збій вплинув на вісім розподільних станцій передавальної системи (усього в країні 44 такі підстанції).

За даними Національного агентства з кібербезпеки та інформаційної безпеки, відключення електроенергії, імовірно, не було результатом кібератаки.

Імовірною причиною проблем називають обрив лінії електропередач у північно-західній частині країни.

У своєму дописі у соцмережі X прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала назвав блекаут, що стався, «надзвичайною та неприємною» ситуацією.

Зауважимо, це не перший блекаут, який стається в Чехії. У лютому 2023 року частини районів Прага 1 і Прага 2 опинилися без електрики через пошкодження кабелю під час будівельних робіт. Через кілька місяців, у червні, електрика зникла в частині району Прага 6 через вихід з ладу високовольтного обладнання.