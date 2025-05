На індонезійському туристичному острові Балі у п’ятницю, 2 травня, сталося масштабне відключення електроенергії. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на повідомлення місцевої влади.

За даними держкомпанії Perusahaan Listrik Negara, у низці регіонів Балі зникло електропостачання приблизно о 16:00 за місцевим часом (приблизно 11:00 за київським часом). У соцмережах поширили відео та світлини, на яких видно темні вулиці без жодного освітлення та панорами місцевих населених пунктів у темряві.

Зокрема, без електропостачання залишився місцевий аеропорт, кілька літаків відбули звідти із запізненням. Втім, він продовжив обслуговувати рейси, застосувавши резервні генератори.

За словами речника президента Індонезії Прабово Субіанто Прасетйо Гаді, відключення електроенергії сталося через пошкодження підводних кабелів, які з'єднують енергетику Балі з островом Ява.

So crazy seeing all the shops and restaurants closed down because of the Bali power cut. Serious AC and ATM issues everywhere #bali #balilife pic.twitter.com/JdB1POuwXW