В Іспанії та Португаліє стався блекаут

Вдень понеділка, 28 квітня, в Іспанії та Португалії стались масштабні відключення електроенергії. Це негативно повпливало на роботу громадського транспорту, світлофорів та медичних закладів. Про це повідомило Politico.

Масштабні відключення світла в Іспанії та Португалії сталися близько 12:30 за місцевим часом. Це вплинуло на роботу аеропортів, високошвидкісного транспорту, світлофорів та торгових центрів обох країн. У Мадриді через відсутність електроенергії зупинилось метро, а Іспанська залізниця Adif призупинила рух поїздів по всій країні. Крім того, у столиці Іспанії довелось призупинити престижний тенісний турнір.

У столиці Португалії Лісабоні та у Порту також не працює метро та не курсують потяги. Попри те, що лікарні обох країн оснащені резервними живленнями, персонал попросили економно використовувати електроенергію.

Точних причин знеструмлення наразі не називають, влада країн розглядає можливість кібератаки. Також міністр президентства Португалії Антоніу Лейтау Амаро повідомив, що причиною блекауту могла стати «проблема в транспортній мережі Іспанії, точні деталі якої ще не визначені». Водночас видання Euronews припускає, що причиною відключень могла стати пожежа на південному заході Франції, яка пошкодила високовольтну лінію електропередачі. Деякі населені пункти Франції також залишилися без електропостачання.

Оператор іспанської мережі Red Eléctrica близько 13:30 за місцевим часом повідомив, що на півночі та півдні країни деяким споживачам вже повернули світло. Споживачів, які вже отримають електроенергію, закликали не використовувати її до повної стабілізації ситуації.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна готова допомогти країнам, в яких зникла електроенергія.

«Україна готова допомогти у відновленні стабільної роботи енергомереж наших партнерів та союзників у Європі. Ми готові поділилися знаннями та досвідом, отриманими, зокрема, за час систематичних російських атак на енергетичну інфраструктуру. Ми вдячні країнам ЄС за підтримку і завжди готові надати допомогу!», – написав Герман Галущенко.

Нагадаємо, в Лівані у серпня 2024 року зипинили роботу дів найбільші електростанції:«Дейр-Аммар» та «Аль-Захрані». Без електрики залишились всі громадяни, а також стратегічні об'єкти та критична інфраструктура Лівану.