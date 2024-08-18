Без електрики залишились всі громадяни, а також стратегічні об'єкти та критична інфраструктура Лівану

У Лівані через дефіцит пального припинила роботу остання електростанція в країні «Аль-Захрані». Про це повідомив «УНІАН» з посиланням на видання This is Beirut 17 серпня.

Зазначається, що ліванська електроенергетична компанія Electricité du Liban (EDL) з 27 липня вживала профілактичних заходів і неодноразово попереджала про критичну ситуацію. 7 серпня зупинилася одна з найбільших електростанцій в країні «Дейр-Аммар», а 17 серпня вдень – електростанція «Аль-Захрані».

Без електрики залишились всі громадяни, а також стратегічні об'єкти та критична інфраструктура Лівану. Йдеться про аеропорт і морський порт Бейрута, водяні помпи, каналізаційні системи, в'язниці та інші важливі об'єкти.

«Електростанції залишатимуться бездіяльними, доки відповідні органи влади не розв'яжуть питання постачання дизельного пального EDL через іракську угоду про обмін або з інших джерел», – зазначає видання.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки міністра енергетики Валіда Фаяда, влада намагається розв'язати проблему, проте поставка першої партії дизельного палива очікується не раніше першого тижня вересня.

Проблеми зі світлом у Лівані

Зазначимо, у Лівані розміщені чотири теплоелектростанції. Окрім двох найбільших «Аль-Захрані» і «Дейр-Аммар», в країні також є електростанції «Джіє» та «Зоук». Утім дві останні перебувають в ремонті.

«Аль-Захрані» і «Дейр-Аммар» кожного місяця отримували дизельне пальне за складною схемою. Згідно з нею Ліван за міжурядовою угодою отримував пальне з Іраку. Однак через високий вміст сірки іракське пальне не можна використовувати безпосередньо на ліванських електростанціях. Отже, Ліван потім обмінював іракський дизель на пальне від інших постачальників. Через політичні й релігійні конфлікти між різними частинами ліванського суспільства і політикуму держава перебуває у постійній політичній і економічній кризі.

Для Лівану це не перше відключення світла. Так у серпні 2023 року країна також була повністю знеструмлена через несплату боргів компанії-оператору. Часто ліванці мають генератори або сонячні батареї, які б могли компенсувати брак електроенергії. Попри це, навіть для забезпечених мешканців електроенергія — це дорого.