Через блекаут Ліван перейшов на генератори

У Лівані – країні, яка розташована в Західній Азії – майже повсюдно зникла електроенергія, бо країна заборгувала 83 млн доларів енергетичній компанії Prime South, яка обслуговує дві ТЕС, повідомляє Sky News Arabia.

Як йдеться в публікації, компанія припинила роботу єдиних у країні електростанцій «Дейр-Аммар» на півночі країни та «Аль-Захрані» на півдні ввечері 16 серпня. Електроенергії зараз немає у лікарнях, водопровідних станціях, житлових будинках, державних установах, а також в аеропорту в Бейруті, який поки що працює на власних генераторах.

Уряд Лівану мав перерахувати оператору, який обслуговує електростанції, 10 млн доларів, але так цього і не зробив, хоча й отримав попередження завчасно. Відключення електроенергії по всій країні збіглося з часом із настанням дуже сильної спеки з вологістю повітря 92%.

Додамо, що у січні 2022 року в Лівані вже відключали електроенергію для всієї країни. Подачу електрики припинили через протестувальників, які намагалися увірватися на один з енергооб’єктів, протестуючи проти регулярних вимкнень світла.

9 жовтня 2021 року в більшості регіонів Лівану також відключили електроенергію. Це сталося через зупинку двох основних електростанцій. Але вже через добу, 10 жовтня, міністерство фінансів виділило 100 млн доларів і електрику подали споживачам. Перебої з електрикою почалися за кілька днів до того.

Із 2020 року, після дефолту і відмову виплачувати борг в 1 млрд доларів, Ліван потерпає від фінансової та політичної кризи. Зокрема, є проблеми із закупівлею нафти, необхідної для роботи електростанцій.