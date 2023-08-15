Знеструмлення сталося через водія комбайна, який порушив правила безпеки під час роботи біля високовольтних ліній

Причиною раптового вимкнення електропостачання у Львові та області у понеділок, 14 серпня, стало втручання в роботу високовольтної лінії комбайнером, який збирав у полі врожай. Про це повідомили в «Укренерго».

14 серпня близько 15:50 у Львові та області повністю зникло електропостачання. «Львівообленерго» одразу повідомило, що це пов'язано із вимкненням в мережах НЕК «Укренерго». Наступного дня «Укренерго» пояснило, що технічна несправність на лінії виникла через водія сільгосптехніки, який порушив правила техніки безпеки під час збирання врожаю.

«Вчора, 14 серпня, зафіксовано технічне ускладнення в роботі лінії 330 кВ у Львівській області. Через 9 хвилин живлення споживачів відновлено в повному обсязі. Причина ускладнення – порушення правил безпеки водієм сільгосптехніки, який працював біля лінії», – йдеться в повідомленні «Укренерго».

У Західній енергетичній системі «Укренерго» уточнили ZAXID.NET, що водій комбайна під час жнив у полі зачепив високовольтну лінію, через що і сталося знеструмлення.